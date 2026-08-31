V Sovodnjah obnavljajo cerkev, v Doberdobu pripravljajo načrt

Obnova cerkve v Sovodnjah je v teku, v Doberdobu prenovitvena dela ravnokar načrtujejo. Za obnavljanje verskih objektov je pristojen urad za sakralno umetnost pri goriški nadškofiji. Idejni oz. predhodni načrt pripravi posamezna župnija, ki ga nato pošlje škofiji oz. njeni komisiji za sakralno umetnost. Po pregledu načrta in morebitnih dopolnitvah dokumentacija roma na zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine, kar velja za vse cerkve, ki imajo preko petdeset let. Ko zavod odobri načrt, postopek steče z javnim naročilom in izbiro izvajalca del. Škofija še pred tem preveri oz. svetuje, na katerem razpisu velja sodelovati za pridobitev potrebnih finančnih sredstev.

Čakajo na drugi prispevek

»V Sovodnjah je bil naš prvotni namen popraviti streho. Ker nismo mogli ugotoviti, kje točno pušča, smo se odločili, da bomo obnovili celotno kritino. Ker je po izvedbi strešnih del ostalo nekaj sredstev, smo jih uporabili tudi za zunanjo obnovo, za prepleskanje cerkve in zvonika,« pojasnjuje vikar za slovenske vernike goriške nadškofije in hkrati upravitelj v Sovodnjah Karel Bolčina. Nekaj del so izvedli tudi v notranjosti cerkve, vendar jih niso dokončali, zaradi česar so vložili prošnjo za pridobitev še enega prispevka. Za prvi sklop del so imeli na voljo približno sto tisoč evrov, 70.000 evrov je prišlo iz sklada osmih tisočink italijanske škofovske konference, 30.000 evrov pa na podlagi deželnega razpisa. Za izvedbo drugega sklopa del so zaprosili za dodatnih sto tisoč evrov, s katerimi bi speljali do konca obnovo notranjosti cerkve. V okviru drugega sklopa del bi med drugim poskrbeli za nov omet in za prepleskanje notranjih sten. »Ko bomo prejeli prispevek, bomo določili tudi časovni okvir za izvedbo del,« pojasnjuje Bolčina in pristavlja, da se je celoten postopek začel pred tremi oz. štirimi leti, ko se je izkazalo, da s prenovo strehe ni mogoče odlašati.

Dela na cerkvah lahko izvajajo samo podjetja, ki imajo ustrezno dovoljenje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Bolčina pojasnjuje, da v celi Furlaniji - Julijski krajini imajo tovrstno dovoljenje samo tri ali štiri podjetja, ki imajo zaradi tega polne roke dela. »Ko je svojčas goriško podjetje Goni pridobilo dovoljenje oz. izpolnilo zahtevane pogoje za izvajanje del na verskih objektih, smo ga izbrali za izvajalca del v Sovodnjah, saj je bilo med drugim tudi med podjetji, ki smo jih vključili v postopek izbire in je predložilo svojo ponudbo, poleg tega je bilo edino, ki je bilo takrat na voljo,« razlaga Bolčina.

Načrtovanje je v teku

V Doberdobu je v teku načrtovanje. Preliminarni načrt, ki ga je pripravila župnija, bo moral pregledati urad za sakralno umetnost, ki ga bo nato poslal v vpogled pristojni komisiji goriške nadškofije. Načrt bo nato pregledal in odobril zavod za varstvo krajinske dediščine.

»Dela se bodo začela, ko bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo. Recimo, da bo to lahko trajalo dve leti, mogoče se bo zaključilo tudi prej. Najbolj potrebna obnove je sicer streha, ki zelo pušča. V okviru prenove želimo v streho vgraditi izolacijo, kar je prepotrebno zlasti proti mrazu,« pravi doberdobski župnik Ambrož Kodelja in pojasnjuje, da bo obnove deležen tudi vhod v cerkev, kjer bodo med drugim uredili tudi rampo za invalide. V uradu za sakralno umetnost razlagajo, da bo za prenovo doberdobske cerkve na voljo 300.000 evrov deželnega prispevka, pridobljenega na podlagi deželnega zakona št. 7 iz leta 2024.

Načrt predvideva obnovo strehe, čiščenje zunanjih kamnitih površin, poliranje talnih oblog, sanacijo in čiščenje lesenih strešnih oziroma stropnih tramov, notranje pleskanje, zamenjavo nekaterih oken, čiščenje zunanjih kovinskih rešetk na oknih, ureditev vhoda in izdelavo rampe za invalide, za kar bo potrebna tudi prenova dela pločnika. V uradu za sakralno umetnost razlagajo, da bodo v Doberdobu mimo obnove cerkve poskrbeli še za zamenjavo ogrevalnega kotla na župnišču. Stroške bo v tem primeru krila nadškofija.