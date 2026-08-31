Ste starejši od 50 let in iščete delo? Easyjet vam ga ponuja

Britanski letalski prevoznik Easyjet je po poročanju STA zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih, starejših od 50 let, več kot podvojil, število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj štirikrat, so sporočili iz družbe.

Četudi jih mnogo domneva, da so za kabinsko osebje primerni zlasti mlajši delavci, to ne drži, so prepričani v britanskem nizkocenovnem prevozniku. Njihove raziskave kažejo, da so mnogi, ki poklicno pot zamenjajo po 50. letu, bolj zadovoljni, so izpostavili. Poleg tega imajo starejši več življenjskih izkušenj, kar da cenijo tudi Easyjetove stranke. V tej luči si v družbi želijo še več zaposlenih, starejših od 50 let. Prijave bodo odprli s septembrom.