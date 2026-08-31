Na območju koncentracijskega taborišča gradijo Lidl

V Avstriji te dni spet razburjajo načrti za gradnjo poslovnega parka na mestu nekdanjega ženskega koncentracijskega taborišča Hirtenberg pri mestu Leobersdorf južno od Dunaja. Medtem ko so gradbeni stroji že začeli z delom, je več organizacij in aktivistov pozvalo k ustavitvi gradbenih del in ohranitvi območja kot spominskega kraja, poročajo avstrijski mediji.

Na območju nekdanjega ženskega koncentracijskega taborišča Weinberglager v okolici Leobersdorfa, približno 40 kilometrov južno od Dunaja, se gradi poslovni park, vključno s hladilnico in podružnico diskontne verige supermarketov Lidl.

Vendar so po poročanju Slovenske tiskovne agencije (STA) načrti izzvali ogorčenje spominskih organizacij. Mednarodni odbor Mauthausen (CIM) je že sredi avgusta pozval k zaustavitvi gradbenih del na območju nekdanjega taborišča in se zavzel za to, da se to mesto ohrani kot spominski kraj, je pred dnevi poročala avstrijska radiotelevizija ORF. Kritike so prišle tudi s strani lokalnih pobud in Spominskega centra Mauthausen.

Načrti za izgradnjo poslovnega parka na območju, vključno z zemljiščem, ki je bilo nekoč del koncentracijskega taborišča, so postali javno znani konec leta 2024. Projekt je sprožil polemike tudi zato, ker je bilo zemljišče prej v lasti župana Leobersdorfa Andreasa Ramharterja, ki ga je po poročanju lokalnih medijev prodal za več kot 15 milijonov evrov.

Župan je bil deležen kritik, med drugim tudi s strani judovskih skupnosti, a je zagovarjal prodajo in zanikal očitke o morebitnem navzkrižju interesov.

Čeprav temelji taboriščnih barak na zemljišču še vedno obstajajo, so bile barake in večina drugih objektov po vojni postopoma porušene, preurejene ali uničene. Avstrijski Zvezni urad za spomenike je lani sporočil, da niso zadostno ohranjeni v skladu z zakonom o varstvu spomenikov, »da bi upravičili njihovo razglasitev za zaščiten spomenik«, je še poročala Slovenska tiskovna agencija.