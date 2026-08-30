Kras v četrtfinalu pokala, Juventina še ne

NOGOMET

POKAL ELITNE IN PROMOCIJSKE LIGE

Kras Repen – Juventina 3:1 (2:0)

Strelci: 14. Juren, 21. Mlakar; 85. Gojanović, 92. Hoti (J)

Kras Repen: Bonin, De Lutti, Tuccia, Male, Rajčevič, Ermacora, Mlakar, Catera, Juren, Zecchini, Pitacco. Trener: Sandrin.

Juventina: Caruso, Petejan, Loggia, Sgambella, Russian, Bevilacqua, Novati, Piscopo, Selva, Hoti, Kanapari. Trener: Buonocunto.

Številni gledalci so na igrišču Darka Škabarja v Repnu videli lep dvoboj med Krasom in Juventino. Nogometaši repenske ekipe so bili vseskozi boljši nasprotnik in Juventina je častni gol zadela šele v sodnikovem dodatku. Kras Repen se je tako skupaj z ekipami UFM, Muggia in Teor uvrstil v četrtfinale pokala elitne lige. Juventino pa 16. septembra čaka dodatna tekma za uvrstitev v četrtfinale.

Fiumicello – Sistiana Sesljan 2:2 (1:0)

Strelci: 34. Rigonat (F), 49. Budai (F), 90. Riccio, 92. Triglione

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig, Mucci, Bonivento, Cottiga, Almberger, Zenjili, Madotto, Ciubotaru, Gotter, Colja. Trener: Sestan.

Sesljanski »delfini« so v zadnjem krogu pokala igrali neodločeno v gosteh s Fiumicellom. Gostitelji so ujeli z dvema goloma v izdihljajih srečanja. Sistiana Sesljan je tako zaključil pokalno tekmovanje. Čez en teden čaka rumeno-modre prvi krog prvenstva promocijske lige. V nedeljo, 6. septembra, se bo začela tudi elitna liga.