Delavca sta si poškodovala hrbet in prste na roki

V FJK sta se sinoči pripetili dve nesreči pri delu. V Majanu na Videmskem je v podjetju Leonmec 37-letni delavec iz kraja San Vito al Tagliamento padel s stroja, na katerem je opravljal vzdrževalna dela in si je huje poškodoval hrbet. Prepeljali so ga v bolnišnico v kraju San Daniele. V delavnici v kraju Pasiano pri Pordenonu pa si je 35-letni delavec iz še nepojasnjenih vzrokov zmečkal več prstov na roki. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico.