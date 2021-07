Delegacija iz Trsta pri predsedniku Pahorju o vračanju Narodnega doma

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel predsednika in podpredsednika Fundacije Narodni dom, Rada Raceta in Iva Corvo. Pogovora se je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk.

Kot so sporočili iz urada predsednika Pahorja sta Race in Corva slovenskega predsednika seznanila s postopkom vračanja Narodnega doma slovenski skupnosti leto po podpisu Memoranduma, s katerim je bilo ob stoti obletnici požiga Narodnega doma dogovorjeno, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti v Trstu.

Opisala sta dosedanje aktivnosti, potrebne za realizacijo dogovorjenega, in ocenila, da bi lahko po zagotovilih v prihodnjih tednih prišlo do sprejetja amandmaja k Zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji, kar bo pravna osnova za pripravo in podpis pogodbe o prenosu lastništva med tržaško univerzo, sedanjo lastnico zgradbe, in Fundacijo Narodni dom.