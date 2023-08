Delfine vedno opazujte z varne razdalje

V Piranu bo jutri Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos med 14.30 in 19. uro obeležilo že 16. dan delfina. Med 10. in 18. uro si bo mogoče v novem Centru o delfinih ogledati razstavo o teh očarljivih morskih sesalcih. Brezplačni vodeni ogledi pa bodo na sporedu ob 15., 16. in 17. uri. Od 14.30 pa se bo dogajalo na piranskem Tartinijevem trgu, kjer bo imelo društvo svojo stojnico. Za najmlajše bo med 15.30 in 17.30 potekal lov na zaklad, starejši se bodo lahko med 18. in 19. uro v kavarni Caffe Galleria preizkusili v kvizu. Prijave zbirajo na naslovu morigenos.center@gmail.com. Ob 16.15 in 16.45 pa bodo člani društva Morigenos pri cerkvici svetega Jurija obiskovalcem dogodka pokazali, kako iz kopnega iščejo delfine.

Tudi v tržaškem zalivu se v zadnjih tednih zadržuje veliko število delfinov, ribiči se pritožujejo, da jim ti morski sesalci trgajo mreže. Delfine so pred časom opazili tudi pod devinskimi stenami, kjer so kopalce zabavali z vratolomnimi skoki. V poletnih mesecih pa je morje dobesedno preplavljeno s plovili, kar predstavlja izziv zaradi njihove množičnosti, visoke hitrosti ter nepredvidljivega gibanja. Poleg tega so zvoki, ki jih ta plovila oddajajo, pogosto v prekrivanju z zvoki, ki jih uporabljajo delfini za komunikacijo in orientacijo. Kadar je prometa veliko, se lahko zgodi, da se delfini težje izognejo plovilom, kar lahko pripelje do nevarnih trčenj.

S preprostimi ukrepi zmanjšamo negativne vplive na te čudovite živali, upoštevati je potrebno naslednja ključna pravila: upočasnite ali ustavite plovilo v bližini delfinov. Če se jim želite približati, storite to počasi in plujte vzporedno z njimi, če je možno, imejte motor plovila v nevtralnem položaju ali ugasnjen. Ne podite delfinov; če se vam želijo približati, bodo to storili sami. Pomembno je tudi ohranjanje razdalje na vsaj 100 metrov ter izogibanje nenadnim spremembam hitrosti in smeri plovbe. V bližini delfinov se ne smemo zadrževati več kot 15 minut, delfinom, ki imajo mladiče, se ne smemo približevati. Hkrati delfinov ne smemo hraniti ali plavati z njimi.

Vsekakor je pomembno, da se zavedamo, da smo na morju gostje v njihovem naravnem okolju. Delfini stalno prebivajo v tem habitatu, medtem ko smo mi na morju obiskovalci. Zato je ključnega pomena, da se takrat vedemo odgovorno in spoštljivo, saj s tem prispevamo k ohranjanju naravnega ravnovesja in varovanju teh čudovitih bitij.