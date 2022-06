Delničarji KB1909 soglasno za konec postopka likvidacije

Finančna družba KB1909, če bo vse šlo po načrtih, bo čez dva meseca prekinila postopek likvidacije, ki se je začel 22. novembra 2017. Predlog likvidacijskega upravitelja Borisa Perica je včeraj soglasno podprla skupščina delničarjev, ki se je danes, 27. junija, sestala v goriškem Kulturnem domu. Peric je delničarjem tudi predstavil obračun lanskega leta, ko je družba četrtič zapored ustvarila pozitiven rezultat iz poslovanja, saj je »plus« v letu 2021 znašal 139.626 evrov. Leta 2020 je znašal dobiček 966.454 evrov, leta 2019 9.167.374 evrov, leta 2018 pa 21.237 evrov. Pred tem je družba po letu 2011 beležila le negativne rezultate.

Na skupščini je sodelovalo 29 delničarjev za skupnih 81,28 odstotka kapitala, ki so odobrili bilanco za leto 2021 z le enim vzdržanim delničarjem. Delničarji so med drugim odobrili predlog, ki predvideva spremembo naziva družbe iz KB1909 società per azioni delniška družba v KB delniška družba società per azioni. Poleg tega so na skupščini zaradi zakonskih obveznosti določili znižanje osnovnega kapitala družbe s 16.587.503 evrov na 14.681.364 evrov. Sedanji kapital pa znaša 10.746.114 evrov, oziroma 167.047 manj kot 31. decembra 2020. Naj še spomnimo, da je kapital družbe ob koncu leta 2019 znašal 10.080.649 evrov, dne 31. 12. 2018 pa 1.043.945 evrov.

Na rednem delu skupščine so tudi izvolili nove člane nadzornega sveta, ki ga bodo odslej sestavljali Alessandro Feri (predsednik), ki bo tako zamenjal dolgoletnega predsednika Carla Devetaka, poleg njega pa Valentina Pahor (revizorka), Zoran Boškovič, Roberto Marinelli in Erik Petejan.

