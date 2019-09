»Delovanje mešanih patrulj ni bilo zelo uspešno«

Mešane policijske patrulje na italijansko-slovenski meji, ki sta jih državi uvedli v začetku julija, bodo prenehale delovati v ponedeljek, 30. septembra. Tako je predvidel izvedbeni protokol, ki sta ga sosedi podpisali.

Ker je šlo za eksperimentalno obdobje, bo sledila evalvacija ukrepov. Namen patrulj je bil monitorirati in preprečevati ilegalne migracije na skupni meji, potem ko sta se obe državi soočali s povečanjem števila nezakonitih migrantov na balkanski poti. Evalvacija bo pokazala, če in kako bodo mešano patruljiranje podaljšali in ga morebiti nadgradili glede na ugotovljene potrebe. Dogovarjanje bo potekalo na državni ravni in na relaciji policij.

Za okrepitev in nadgradnjo skupnega patruljiranja se je zavzel vladni komisar in tržaški prefekt Valerio Valenti. V četrtek je o problematiki migracij govoril na avdiciji pred pristojno komisijo deželnega sveta FJK, kjer je tudi posredoval podatke o številu beguncev, ki so v letu 2019 prišli v deželo. Omenil je tudi delovanje mešanih patrulj, ki pa po njegovih besedah ni bilo zelo uspešno.