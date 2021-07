Desnica tudi pri nas piše »novo zgodovino«

Ne gre samo za izenačevanje fojb z judovskim genocidom in za vse več poimenovanj ulic po pokojnem voditelju neofašistične stranke MSI Giorgiu Almiranteju, ampak za pravi poskus korenite revizije italijanske sodobne zgodovine. Dnevnik La Repubblica posveča temu vprašanju dve strani dolgo reportažo novinarke Simonette Fiori z naslovom La storia riscritta in silenzio (Po tihem ponovno zapisana zgodovina). Gre za naštevanje številnih primerov, s katerimi skušajo desno usmerjene javne uprave (dežele in občine) postaviti na isto raven antifašizem in fašizem.