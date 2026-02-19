Devet držav poziva EU k preučitvi možnosti za uresničitev My Voice, My Choice

Devet članic EU, med njimi Slovenija, je Evropsko komisijo pozvalo, naj preuči možnosti za uresničitev pobude My Voice, My Choice, ki predlaga vzpostavitev evropskega finančnega mehanizma za podporo ženskam pri dostopu do splava v EU. Koordinatorica pobude in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je poziv označila za prelomno zmago.

Pismo, ki ga je pridobila STA, so teden dni pred odločitvijo komisije o pobudi na evropsko komisarko za enakost Hadjo Lahbib naslovili pristojni ministri iz Avstrije, Estonije, Finske, Francije, Luksemburga, Poljske, Slovenije, Španije in Švedske.

V pismu poudarjajo, da je pobuda My Voice, My Choice ključni korak k zagotavljanju temeljnih pravic, dostojanstva in enakosti vseh, ki lahko zanosijo, v EU. Dostop do varne in zakonite oskrbe pri splavu je bistveni del zdravstvenega varstva in temelj človekovih pravic, vendar med državami članicami še vedno obstajajo znatne razlike, ki ustvarjajo nepravične neenakosti in postavljajo številne posameznike v ranljive in nevarne situacije, navajajo v pismu.

Kot dodajajo, pobuda My Voice, My Choice odpravlja te vrzeli z zagovarjanjem evropskega okvira, ki zagotavlja učinkovit in enak dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Med drugim izpostavljajo, da pobuda ne sme posegati v nacionalne pristojnosti pri urejanju splava niti jih ogrožati. Evropsko komisijo pa pozivajo, naj preuči, kako bi lahko pobudo izvedli v praksi, vključno z oceno posledic, ter pojasni, kako bi se pobuda lahko financirala in kako se nanaša na pravni okvir pristojnosti EU. Morebitno financiranje bi se lahko zagotovilo iz trenutnega finančnega okvira EU.

Koordinatorica pobude in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je poziv označila za prelomno zmago. »Ko devet držav članic Evropske unije uradno izjavi, da so pripravljeni pomagati ženskam, ki v svojih državah nimajo dostopa do varnega splava, in sodelovati pri evropskem finančnem mehanizmu, ki zagotavlja varno, legalno in dostojanstveno prekinitev nosečnosti, to pomeni priznanje ne le večletnemu prizadevanju gibanja My Voice, My Choice. Pomeni, da politični izgovori ne obstajajo več ter da Evropska komisija nima več nobenih opravičljivih pomislekov, da bi pobude ne sprejela v celoti,« je, kot so sporočili z Inštituta 8. marec, poudarila Kovač.

Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma, h kateremu bi se države članice lahko priključile po lastni presoji. Namen mehanizma je podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve ne morejo dostopati v svoji državi in se odločijo za potovanje v drugo državo članico.

Pobudo My Voice, My Choice je Evropski parlament podprl decembra lani. Evropska komisija je pobudo, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra lani, za odgovor nanjo pa ima čas do 2. marca. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.