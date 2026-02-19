V Trstu nova opora na področju okolja in energetike

Prihodnjega 2. marca bo v Trstu, v Ulici Carducci 6, začel delovati deželni urad za okolje in energetiko, s katerim deželna vlada Furlanije - Julijske krajine želi približati javno upravo resničnim potrebam ozemlja. Tako pravi deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, ki je včeraj v Trstu ukrep predstavil javnosti. Urad bo referenčna točka, ki bo družine, podjetja in javne urade vodila po zapleteni mreži priložnosti, ki jo nudi dežela, je poudaril Scoccimarro.

Nudil bo npr. informacije o razpisih, prispevkih in drugih dejavnostih, ki jih dežela izvaja v korist občanov in gospodarstva. S tem želi dežela priti naproti tudi novim potrebam, ki so prišle do izraza v zadnjih letih, je poudaril odbornik in spomnil, kako so sprva nudili le nekaj oblik prispevkov, danes pa jih je več kot 40. Urad bo prva točka, ki bo prispevala k olajšanju dialoga s strankami in zagotavljala bližino med institucijami in gospodarstvom, ki je temeljnega pomena za rast, je dejal Scoccimarro, ki je napovedal odprtje sorodnih uradov tudi v drugih krajih v deželi.