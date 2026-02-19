Odpadno jedilno olje spremenili v biogorivo

V tržaški restavraciji Roadhouse v Ulici Flavia so lani zbrali 650 kilogramov odpadnega jedilnega olja, ki so ga predelali v biogorivo. Projekt poteka v sodelovanju med družbo Hera in podjetjem ChefExpress, hčerinsko družbo skupine Cremonini in lastnico blagovne znamke Roadhouse. Olje, zbrano v Trstu, bo vključeno v širši nacionalni projekt zbiranja odpadnega olja, pri katerem je sodelovalo 184 gostinskih obratov skupine Chef Express in drugih blagovnih znamk, ki jih upravlja ponudnik gostinskih storitev - med njimi Roadhouse, Calavera, Wagamama in Billy Tacos.

Skupno so po vsej Italiji zbrali 118 ton odpadnega jedilnega olja. Zbrano olje v drugi fazi življenjskega kroga uporabijo kot surovino za proizvodnjo biogoriva. Po podatkih je bila s tem lani v celotni prometni verigi preprečena emisija 334 ton ogljikovega dioksida v primerjavi z enako količino goriva iz fosilnih virov. Postopek se začne v kuhinjah restavracij, kjer zaposleni, posebej usposobljeni s strani Chef Express, ločeno zbirajo predvsem olje od cvrtja. Družba Hera zbrano olje prevzame ter ga obdela v skladu s strogimi kakovostnimi parametri, kar omogoča nadaljnjo predelavo v biorafinerijah. Tam ga pretvorijo v biogorivo, namenjeno distribuciji na bencinskih servisih.