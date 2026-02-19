»Odvzem statusa gorske občine ogroža prihodnost številnih krajev«

Vrstijo se kritični odzivi na namero ministra za deželne zadeve in samoupravo Roberta Calderolija o zmanjšanju števila gorskih občin. Slovenska deželna komponenta opozarja, da da reforma gorskih občin dolgoročno poslabšuje razvoj teh območij. »Izkušnje in analize iz drugih italijanskih dežel opozarjajo na resno nevarnost nazadovanja na področjih socialne varnosti, šolstva, gospodarstva in kmetijstva. Izguba statusa gorske občine namreč pomeni tudi izgubo dostopa do razpisov in namenskih sredstev, ki so rezervirana izključno za gorske skupnosti, kar lahko dodatno oslabi že tako krhko razvojno ravnotežje teh območij,« so zapisali v sporočilu.

V slovenski deželni komponenti DS so prepričani, da bi morali kriteriji za dodelitev statusa gorske občine upoštevati tudi širše družbene, gospodarske in kulturne dejavnike, predvsem posebnosti obmejnih območij, kjer živi slovenska manjšina. Od Dežele FJK zato pričakujejo jasno, odločno in javno izraženo stališče.

Podobno menijo tudi v SSk, kjer izpostavljajo, da bi reforma v marsičem negativno vplivala na razvojno politiko občin. »Vabimo slovensko senatorko Tatjano Rojc, da čim prej organizira sestanek z ministrom Calderolijem,« lahko beremo v sporočilu SSk. V stranki lipove vejice še dodajajo, da kot pripadniki slovenske manjšine »ne smemo dovoliti, da ne bi bili vključeni v postopek usklajevanja oziroma da si ne bi izborili možnosti predstaviti potrebe našega naselitvenega prostora, ki ima svoje posebnosti tudi na podlagi zaščitnega zakona«.

Na to temo se je včeraj oglasil tudi Riccardo Laterza, vodja svetniške skupine Zdaj Trst v tržaškem mestnem svetu, ki župana Roberta Dipiazzo sprašuje, ali je predvidel negativne posledice za občino in ali namerava sodelovati v skupnem odzivu z županskimi kolegi ostalih občin na Tržaškem.