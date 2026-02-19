Antifašiste tabora pri Peršmanu krivijo antisemitizma

Kdor je mislil, da se bo žalostna saga polemik v zvezi z neutemeljeno policijsko racijo julija lani pri Peršmanovi domačiji sklenila z objavo poročila, se je krepko motil. Januarja se je kampanja diskreditiranja preselila na splet.

Januarja je deželni glavar Koroške Peter Kaiser prejel sporočilo z anonimno prijavo spolne zlorabe med taborom, ki ga je prekinila policijska racija. Kaiser je informacije posredoval tožilstvu, ki naj bi po poročanju revije Profil že zaključilo preiskavo. Žrtev naj bi bila Švicarka, kot pa je avstrijskim medijem potrdil odvetnik Rudi Vouk, ni bilo med sodelujočimi švicarskih državljanov.

Mnoge institucije prejemajo v teh dneh tudi sporočila, podpisana »Fight Antisemitism« (boj proti antisemitizmu), češ da naj bi antifašistični tabor širil antisemitske vsebine. Zajemi zaslona z domnevnimi antisemitskimi vsebinami organizatorjev tabora, ki jih širijo anonimneži, naj bi bili po poročanju dnevnika Der Standard enaki tistim, ki jih ima policija v kartotekah o lanskem taboru pri Peršmanu.

Medtem naj bi danes domačijo-muzej, kjer so nacisti ubili enajst civilistov, obiskal minister za notranje zadeve Avstrije Gerhard Karner. To ministrstvo je sicer odredilo preiskavo, njegova Ljudska stranka pa ni izrazila velike solidarnosti udeležencem antifašističnega tabora.