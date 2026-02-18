Drevi predavanje o hrustančnicah v Jadranu

V sklopu projekta KRAS4US - pri katerem sodelujejo LAS Kras, Univerza na Primorskem, Društvo za proučevanje ptic Slovenije ter Javni zavod Park Škocjanske jame - prirejajo projektni partnerji med današnjim dnem in 1. aprilom niz srečanj o aktualnih znanstvenih vprašanjih. Projekt obravnava biotsko raznolikost naših krajev, temo hočejo organizatorji približati širši publiki.

Biološki večeri - to je ime, ki so ga projektni partnerji izbrali za predavanja - so odprti vsem. Publika jim lahko sledi v živo v konferenčni dvorani Univerze na Primorskem ali preko spleta. Drevi bo na sporedu predavanje o hrustančnicah v Jadranu, 4. marca bodo na vrsti požari na Krasu, 18. marca bo sledilo predavanje o opraševalcih na kraških požariščih, niz se bo sklenil s srečanjem o upravljanju kraških travnikov. Srečanja se vselej pričnejo ob 19. uri, več informacij ter povezave na predavanja na https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/program/.