Dežela želi uvesti seznam nedržavnih glasbenih šol

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je pripravila osnutek novega zakona o glasbenem šolstvu, ki ureja zlasti področje nedržavnih šol oz. ustanov, ki skrbijo za osnovno glasbeno izobraževanje. Osnutek, ki obsega 22 členov, je danes (10. novembra) prestal prvo preizkušnjo v deželnem svetu, ko je naletel na pozitivne ocene predstavnikov raznih glasbenih šol oz. ustanov, ki so se udeležili dopoldanskega zaslišanja na seji šeste komisije, pristojne za izobraževanje, soglasno pa so ga popoldne podprli tudi člani pete komisije.

Dežela želi z novim zakonskim osnutkom, ki nosi oznako št. 180/2022, preseči določila že zastarelih zakonov št. 49/1983 in št. 59/1988 o glasbenem izobraževanju in prispevkih za glasbene šole.

Osnutek, ki ga je predstavila odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen, je sad deset mesecev trajajočega usklajevanja, pri katerem so sodelovali tako predstavniki nedržavnih glasbenih šol oz. šolskih mrež kot predstavniki konservatorijev Tartini iz Trsta in Tomadini iz Vidma. Največja novost besedila je uvedba deželnega seznama nedržavnih glasbenih šol. Samo šole oz. ustanove, ki bodo prisotne na tem seznamu, bodo namreč lahko koristile finančne prispevke, ki bodo dodeljeni preko treh kanalov: za tečaje za pripravo na dostop do visokega glasbenega izobraževanja oz. prvostopenjskih akademskih glasbenih tečajev, dalje za osnovno glasbeno izobraževanje, namenjeno širšemu krogu koristnikov zlasti s promocijo šol v občinah z manj kot 3000 prebivalci ter za didaktične projekte šolskih mrež, namenjene učencem do 21. leta starosti. Pri tem med drugim predvideva tudi sklepanje dogovorov med šolami ter visokimi glasbenimi in umetnostnimi izobraževalnimi ustanovami, kot so npr. konservatoriji, glede oblikovanja študijskih programov in preverjanja kompetenc učencev.

Osnutek sta na dopoldanskem zaslišanju na seji šeste komisije pozitivno ocenila ravnatelja obeh slovenskih glasbenih šol v FJK. Tako je vršilec dolžnosti ravnatelja Glasbene Matice Manuel Fighelli dejal, da je pozitivno, da je Dežela povabila zasebne glasbene šole k sodelovanju pri pripravi osnutka, končno pa bo tudi FJK razpolagala s seznamom vseh nedržavnih glasbenih šol. Tudi ravnateljica Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice Alessandra Schettino je izrazila zadovoljstvo nad zakonskim osnutkom, pri čemer je izrazila upanje, da bo to predstavljalo začetek postavljanja temeljev skupnega sistema glasbenega izobraževanja. Osnutek je na seji pete komisije podprl tudi deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani, saj besedilo po njegovem mnenju daje novo težo šolam in ustanovam, ki niso državne, skrbijo pa za osnovno glasbeno izobraževanje.