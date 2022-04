Deželna podpora za košarkarsko tekmo Italija-Slovenija

Pierpaolo Roberti, pristojni za krajevne avtonomije v deželni upravi FJK, je prižgal zeleno luč za financiranje dejavnosti športnega združenja Jadran ob košarkarski prijateljski tekmi med italijansko in slovensko reprezentanco, ki bo 25. junija v Trstu. To je danes povedal predsednici SKGZ Kseniji Dobrila in predsedniku SSO Walterju Bandlju, ki sta se srečala z njim. Sredstva za podporo bodo namenjena pomembni dejavnosti, pri izvedbi katere pooseblja slovensko športno društvo povezovalca med slovensko in italijansko košarskarsko zvezo, ugotavljata v skupnem sporočilu krovni organizaciji.

Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta sogovorniku tudi zaupala željo, da bi se kmalu v sodelovanju z deželno upravo začel postopek uvedbe načrta jezikovne politike Slovencev v Italiji, o katerem je tekla beseda novembra lani med 3. deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, kar je Pierpaolo Roberti pozdravil. Med obravnavanimi temami so bili med drugim napovedani sklic Vladnega omizja za slovensko manjšino, šolska avtonomija in dolgoletna prizadevanja za prenovo konvencije RAI za slovenske programe.