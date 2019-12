Deželni razpis ob 20. obletnici zaščitnega zakona

»Na osnovi obvez, ki smo jih sprejeli pred slovensko manjšinsko jezikovno skupnostjo, je pripravljen razpis za dogodke ob dvajseti obletnici zaščitnega zakona 482 z dne 15. decembra 1999,« je napovedal deželni odbornik za manjšinske jezike Pierpaolo Roberti. Odbor deželnega predsednika Massimiliana Fedrige je namreč prižgal zeleno luč za razpis; programu jubilejnega dogajanja bo Dežela namenila 50.000 evrov.

Razpis določa kriterije, na podlagi katerih bodo izbirali koristnike prispevka, in pogoje za financiranje dogodkov, kulturnih prireditev in študijskih priložnosti, ki naj spodbudijo znanje jezikov in kultur, zaščitenih z zakonom 482/1999 »s posebnim poudarkom na kulturni in jezikovni raznolikosti Furlanije - Julijske krajine«. Roberti je še pojasnil, da razpis upošteva pripombe in predloge, ki so jih nabrali med številnimi soočanji s predstavniki slovenske jezikovne skupnosti. »To soočanje je bilo iz mojega vidika pozitivno in prava obogatitev,« je pripomnil odbornik.

Prošnje za pridobitev prispevka lahko vložijo ustanove in organizacije slovenske manjšine, ki so na deželnem seznamu manjšinskih organizacij, posamično ali v partnerstvu. Če bo predlagatelj en sam, bo lahko prejel največ 10.000 evrov prispevka, v primeru partnerstva pa 20.000 evrov. Vrednost prispevka za vsako prošnjo ne sme znašati manj kot 5000 evrov, prošnje pa gre vložiti do 31. januarja 2020.