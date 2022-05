Digitalne in zelene rešitve za potniške in vojaške ladje

Graziano, nekdanji načelnik generalštaba italijanskih oboroženih sil, ki je bil do prejšnjega tedna tudi predsednik Vojaškega odbora Evropske Unije, je poudaril, da bodo nadaljevali na poti razvoja, varnosti, dela in inovacij. V odlično zastavljene razvojne načrte pa bodo vključili še sinergijo med civilnim in vojaških inženirstvom, saj je po njegovem mnenju tovrstno sodelovanje nujno v času visoko konkurenčnega globalnega gospodarstva. »Družba Fincantieri je odlično prebrodila pandemijo, naročila niso bila preklicana in podjetje se uspešno prilagaja na čedalje bolj raznolike stranke,« je ponosno povedal.

Fincantieri bo tudi v prihodnje ena najpomembnejših ladjedelniških družb na italijanski in svetovni ravni, ki bo s pozornostjo na okolju prijaznih rešitvah vlagala v visokotehnološke izdelke ter ob tem skrbela za odličnost v nekaterih nišnih področjih. To je bilo sporočilo novega predsednika upravnega odbora Claudia Graziana in izvršnega direktorja Pierroberta Folgiera, ki sta se ob današnjem obisku italijanskega ministra za gospodarski razvoj Giancarla Giorgettija prvič skupaj pojavila v javnosti.

Besede Folgiera so bile veliko bolj konkretne in jih gre najbrž razumeti tudi kot napoved načrta novega vodstva. »Veseli me, da sem ob svojem prvem obisku v ladjedelnici videl toliko mladih,« je uvodno povedal in izpostavil pomen, ki ga ima pri tako velikih podjetjih stalna predaja kompetenc med različnimi generacijami zaposlenih. V Tržiču je dobil občutek, da se v halah veliko in resno dela, za takšno vnemo pa gre pohvala prejšnjemu vodstvu, ki je ustvarilo pogoje za kakovostno in stalno rast.

Izvršni direktor želi družbo še bolj utrditi na dveh področjih, in sicer na gradnji križark in vojaških ladij, za katere se bo povpraševanje kmalu močno povečalo. Vzporedno pa bosta splošno vodilo realizacije projektov digitalizacija dela in opreme ter uvedba zelenih inovacij v vse procese dela.