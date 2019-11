Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Divjačinski golaž

Približno pred dvema letoma sem v tej rubriki pisal o divjačinskem golažu. Letni čas je spet primeren za tovrstno jed in ker ga zadnje čase nisem kuhal, sem šel pobrskat po spletu, če slučajno najdem kakšen nov, zanimiv recept. In v resnici sem ga našel in vam ga bom posredoval kar takega, kot je bil napisan, saj verjamem, da je zelo okusen, čeprav najmanj ene sestavine, vsaj pri nas, ne bom našli. Medvedov namreč pri nas, razen na turistični kmetiji na Nanosu, katere imena se v tem trenutku ne spomin, ni. Ampak, če imate poznanstva pri lovcih nekje po Sloveniji, se boste morda dokopali tudi do medvedovega mesa. Če ne pa bog pomagaj, bomo pač kuhali brez kosmatinca.

Potrebujemo:

0,5 kg medveda

0,5 kg divjega prašiča

0,5 kg srnjadi

0,5 kg govedine (bočnik)

2 kg čebule

maščobo (olje ali mast)

vejico rožmarina

brinove jagode

lovorjev list

sol

rdečo papriko

kumino

majaron

1,5 dl cvička

1 rdeč korenček

tabasko ali čili

2 žlici moke

Za marinado pa:

olje

kis

čebulo

rumen koren

brinove jagode

lovorjev list

limono

Meso srnjadi narežemo na poljubno velike kose. Damo ga v skledo in naredimo marinado iz navedenih sestavin.

Olja in kisa naj bo skupaj približno 1 dl. Rumen koren olupimo in ga narežemo na kolobarje, prav tako limono, čebulo pa na večje kose. Premešamo in pustimo stati v zaprti posodi v hladilniku čez noč. Za golaž na drobno narežemo čebulo in jo na maščobi prepražimo, da se stopi. Narežemo meso medveda, prašiča in govedino. Na majhnem ognju najprej dušimo medveda in govedino (približno uro do dve). Dodamo vejico rožmarina, brinove jagode in lovorjev list. Po želji lahko naribamo še rdeč korenček. Proti koncu dodamo še prašiča in srnjad. Mesu seveda odstranimo vse začimbe v marinadi. Vse skupaj dušimo do mehkega še približno eno uro.

Ko vsa tekočina povre, potresemo z moko in rdečo papriko, popražimo in zalijemo z vodo. Vode naj bo toliko, da je meso pokrito, oziroma, da je golaž primerno gost. Če se nam zdi, da je golaž preredek, ga lahko zgostimo s podmetjo. Začinimo s soljo, ščepom majarona, kumino in nekaj kapljicami tabaska. Počakamo, da zavre in pokrito kuhamo približno pol ure do 45 minut. 15 minut pred koncem zalijemo še z vinom in odkrito kuhamo, da alkohol povre.

Glede samega recepta imam nekaj pripomb: avtor je očitno Dolenjec, mi pa bomo cviček uspešno nadomestili z refoškom, ki pa naj ga bo nekaj več kot 1,5 dl. Sam bi ga dal kar dobrega pol litra, če sodi v marinado, če pa z njim zalijemo meso, o čemer avtor ne piše, bi ga dal 2 dl.

Zraven sodijo kruhovi ali krompirjevi njoki, polenta, kuhan krompir itd.

Dober tek!

Ivan Fischer