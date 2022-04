Do 11. ure glasovalo dobrih 20 odstotkov volivk in volivcev

Do 11. ure je na volitvah v državni zbor glasovalo 356.976 volivk in volivcev oziroma 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija (DVK). To je za 3,7 odstotka več kot v istem časovnem terminu na parlamentarnih volitvah leta 2018, ko je bila ob koncu dneva volilna udeležba 52,64-odstotna.

Na podlagi teh podatkov je po besedah Dušana Vučka, direktorja DVK, mogoče pričakovati, da bo tudi končna volilna udeležba višja od tiste pred štirimi leti.

Največji delež volilnih upravičencev, ki so obiskali volišča, so zabeležili v volilni enoti Kranj, kjer je do 11. ure glasovalo 22,87 % upravičencev, najnižja pa v Mariboru (19,86 %).

Na nekaterih voliščih v Sloveniji je nastala zmeda zaradi mask: pri DVK opozarjajo, da je uporaba mask na volitvah – tako za volivce kot za volilne odbore – priporočena, ne pa obvezna. Maske so obvezne samo na voliščih, ki se nahajajo v zdravstvenih domovih in domovih za starejše. V Italiji, kjer je mogoče danes do 17. ure glasovati na generalnem konzulatu v Trstu (Ul. Teatro Romano 24), pa so maske v zaprtih prostorih še vedno obvezne.

Glede zapletov nekaterih izseljencev, ki še niso prejeli glasovnic, je Vučko pojasnil, da vse te podatke zbirajo. »Ve se, da nekateri volivci niso prejeli volilnega gradiva. Mi bomo o tem seznanili državno volilno komisijo kot služba, odločala pa bo državna volilna komisija,« je dodal Vučko, ki pa ni želel komentirati morebitnega vpliva na volitve ali možnost ponovljenih volitev.

Na predčasnih volitvah se je glasovanja udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivcev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.