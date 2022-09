Do 19. ure precej nižja volilna udeležba kot leta 2018

Tudi podatki, ki jih je notranje ministrstvo posredovalo do 19. ure, potrjujejo precej nizko volilno udeležbo. Do te ure je v FJK svoj glas oddalo 56,60 % od skupno 936.273 volilnih upravičencev, medtem ko je odstotek marca leta 2018 znašal 63,27 %. Najvišji odstotek so zabeležili na Pordenonskem (58,25 %), sledijo goriška (57,20 %), videmska (56,60 %), in tržaška pokrajina (52,03 %).

Deželni odstotek je vsekakor višji od državnega povprečja, saj je v Italiji do 19. ure svoj glas oddalo 51,25 % volilnih upravičencev, medtem ko je odstotek leta 2018 znašal 58,83 %. Podatki so vsekakor še nepopolni, saj manjkajo še informacije z nekaterih volišč.