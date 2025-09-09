Do jutri zvečer velja oranžno vremensko opozorilo

Deželna civilna zaščita je izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja od danes ob 18. uri do jutri ob 23.59. V conah C in D Furlanije - Julijske krajine (ti zaobjemata Tržaško, Goriško in dober del furlanske nižine) velja oranžno opozorilo, drugod po deželi velja rumeno. Deželna služba opozarja, da so v naših krajih v naslednjih urah možne močnejše nevihte z močnimi padavinami, nevšečnosti bi lahko povzročalo tudi morje.

Zaradi močnih nalivov, so opozorili na civilni zaščiti, je pričakovati hidrogeološke nevšečnosti, zaradi česar so zvišali stopnjo pripravljenosti. Prvi nalivi naj bi se, zlasti na Tržaškem, pojavili že danes zvečer, stanje pa se bo umirilo jutri zvečer.