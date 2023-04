Do konca tedna veliko sonca, sledi prehodna sprememba

Anticiklon, ki se krepi nad večjim delom Evrope, nam bo do konca tedna zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo postopno topleje, noči pa bodo še razmeroma mrzle. Do spremembe bo po zdajšnjih izračunih prišlo v ponedeljek.

Od danes do vključno sobote bo povečini pretežno jasno. Le občasno in ponekod bo lahko v popoldanskih urah zlasti še danes ali jutri nastala kakšna krajevna ploha, možnost pa bo iz dneva v dan manjša. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti v krajih oddaljenih od morja približevala 20 stopinjam Celzija ali jih rahlo presegla, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. Najnižje nočne temperature pa se bodo marsikje spustile pod 10 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo nad zahodno Evropo poglabljala atlantska višinska dolina in bo anticiklon začel slabeti. Vetrovi bodo obrnili od jugozahoda, od koder bo začel pritekati postopno bolj vlažen zrak. V nedeljo se bo čez dan že povečala oblačnost. Zlasti v popoldanskih urah bodo ponekod že možne občasne krajevne padavine, deloma plohe.

V ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Več spremenljivosti bo predvidoma v popoldanskih ali večernih urah.

V torek se bo, kot kaže, vreme izboljšalo, občasno pa bo lahko, zlasti v popoldanskih urah, še ponekod nestanovitno in bodo še možne posamezne krajevne plohe.