Do leta 2030 želijo posaditi dva milijona medovitih rastlin

Slovenska akcija sajenja medovitih rastlin, ki bo potekala 26. marca 2022, ima vedno več podpornikov. K njej je namreč doslej pristopilo skoraj 50 partnerjev iz več kot 15 držav, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije, ki si želi do leta 2030 v Sloveniji posaditi dva milijona medovitih rastlin.

Čebelarski zvezi pri akciji pomaga Zavod za gozdove Slovenije, ki bo poskrbel, da se bodo ustrezna medovita drevesa (lipa, javor, kostanj, jabolka, hruška, češnja ...) sadila v primerno okolje ter pripravil navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. Zavod bo poskrbel tudi za brezplačne sadike, te bodo zagotovili tudi številni donatorji in sponzorji, med njimi tudi Bauhaus, ki bo vsakemu čebelarju zagotovil eno medovito drevo.

K aktivnemu sodelovanju bodo povabili tudi vse nevladne organizacije, lokalne skupnosti in ostale. Nasploh si želijo k projektu pritegniti vse Slovence, saj vsak lahko s sajenjem medovitih dreves prispeva svoj delež k projektu. »Dan sajenja medovitih rastlin bo prvi konkretni projekt v Evropski uniji, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo tri milijarde dreves, in bo hkrati močno prispeval k načrtovanim ponorom emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti Evrope,« so poudarili.

Poleg tega je cilj projekta tudi to, da se poveča medovitost Slovenije in se tako poskrbi za medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno težje.