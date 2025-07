Do ponedeljka sončno in stanovitno

Nad Sredozemljem se krepi anticiklon, ki nam bo do ponedeljka zagotovil sončno in stanovitno vreme. Zlasti čez dan bo topleje, noči pa bodo še kolikor toliko prijetne. Tudi dnevna vročina bo vseeno zmernejša kot pred nedavno osvežitvijo, ko smo beležili izrazit in dolgotrajen vročinski val.

Od danes do vključno ponedeljka bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, ki bo verjetnejša zlasti v popoldanskih urah v gorah. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah, daleč od morja, od današnjih 31 stopinj Celzija, do okrog 33 stopinj Celzija, ki jih bodo ponekod beležili v nedeljo. Ob morju bodo povečini do okrog 28 stopinj Celzija. Morje se je namreč v Tržaškem zalivu občutno osvežilo in ima trenutno 23,9 stopinje Celzija.