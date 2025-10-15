Do vključno nedelje v FJK jesenska idila

Anticiklon, ki se zadržuje nad večjim delom zahodne Evrope, bo v FJK zagotovil povečini sončno vreme vse do konca tedna. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Od severovzhoda bo pritekal nekoliko hladnejši zrak in bo postopno rahlo hladneje, večjih temperaturnih sprememb pa ni pričakovati.

Od danes do nedelje bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo rahlo hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo za dve do tri stopinje Celzija nižje od današnjih.

Anticiklon bo od nedelje postopno slabel, nad Atlantikom bo nastalo ciklonsko območje, ki bo postopno širilo svoj vpliv nad naše kraje. Od ponedeljka bodo več dni prevladovali jugozahodni do zahodni tokovi, ki bodo prinašali bolj vlažen zrak.

V prihodnjem tednu se več dni obeta, kot kaže po zdajšnjih izračunih, bolj vlažno jesensko vreme. Ob obdobjih s spremenljivim vremenom bodo nebo kar pogosto prekrivali oblaki. Občasno se bodo pojavljale padavine, povečini bodo rahle, mestoma bodo lahko v obliki rosenja, ali zmerne. Temperature se glede na konec tedna ne bodo bistveno spremenile.