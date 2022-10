Dobava ruskega plina preko Trbiža z današnjim dnem prekinjena

Dobava ruskega plina, ki preko Trbiža priteka v Italijo, je z današnjim dnem prekinjena, je sporočila družba Eni, vest pa je potrdil tudi ruski velikan Gazprom. »Gazprom je sporočil, da danes ne more dobavljati plin v Italijo, ker ga ne more dostavljati preko Avstrije«, je sporočila družba Eni. Ob morebitni ponovni vzpostavitvi dobave bo javnost pravočasno seznanjena, so dodali. O tem pa so v teku pogovori z Gazpromom.

Italija je trenutno iz Rusije prejemala le 10 odstotkov celotne količine uvoženega plina. Prekinitev dobave preko trbiškega plinovoda zato bistveno ne spreminja slike, menijo pri družbi Eni. V ta namen krepijo in diverzificirajo vire, da bodo postopno nadomestili vseh 20 milijard kubičnih metrov plina, ki so jih lani uvozili iz Moskve, so sporočili.