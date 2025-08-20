Dobitnik Eurojackpota le prevzel 37 milijonov evrov

Dobitnik drugega največjega loterijskega dobitka v Sloveniji, ki je 23. maja vplačal pravo kombinacijo v igri Eurojackpot, je tik pred iztekom 90-dnevnega roka prevzel 37,3 milijona evrov. Po plačilu davka je bogatejši za 31,7 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 5,6 milijona evrov, so sporočili iz Loterije Slovenije.

Dobitek je bil izžreban le 13 mesecev po 60-milijonskem Jackpotu, ki velja za najvišji dobitek v Sloveniji nasploh, dobitnik pa je imel za prevzem nagrade časa do vključno 21. avgusta.

»Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že osmega Eurojackpot milijonarja - pet jih je do danes osvojilo glavni dobitek 5 + 2, trije pa 5 + 1,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Loteriji Slovenije.

Kot so spomnili, se v Sloveniji Eurojackpot igra že od začetka, to je od marca 2012. Lani je v igri sodelovalo 750.000 odraslih prebivalcev Slovenije, izplačanih pa jim je bilo 735.827 dobitkov v skupni vrednosti 85,7 milijona evra.

Slovenski igralci so po navedbah Loterije Slovenije na drugem mestu po številu Jackpotov na število prebivalcev, takoj za Finci.

Spomnili so še, da loterijski dobitki vedno razveselijo tudi lokalno skupnost. 15 odstotkov vsakega večjega dobitka namreč pristane v proračunu občine, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče.

V letu 2024 so slovenske občine na podlagi davka na dobitke iz igre Eurojackpot v proračune prejele 11,4 milijona evrov. »V preteklosti so s temi sredstvi med drugim gradile zdravstvene domove, knjižnice in krožišča,« so sklenili v Loteriji Slovenije.