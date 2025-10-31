Dogajanje bo v noči na ponedeljek spet bolj burno

Danes, jutri in še v nedeljo dopoldne bo pod vplivom šibkih jugozahodnih tokov prevladovalo vlažno in oblačno vreme. Mestoma se bodo pojavljale občasne rahle padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Za ta čas bo toplo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

V nedeljo popoldne bo naše kraje dosegla in nato čez noč razmeroma hitro prešla solidna hladna vremenska fronta. V nedeljo popoldne se bodo v FJK padavine postopno okrepile. Pihali bodo južni vetrovi. Glavnino poslabšanja pričakujemo zvečer in ponoči, ko se bodo pojavljale povečini močne padavine, vmes bodo lahko tudi posamezne plohe in nevihte. V drugem delu noči bo zapihala burja in bo začel pritekati hladnejši zrak. Padavine bodo oslabele in ponehale. Meja sneženja se bo sredi noči proti koncu padavin spustila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. Sneg bo predvidoma spet pobelil tudi Višarje.

V ponedeljek čez dan se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo. Hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Od torka se bo okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija, noči pa bodo kar mrzle.