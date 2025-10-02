»Dogovarjamo se s tistim, ki je pripravljen uresničevati interese manjšine«

Stranka Slovenska skupnost (SSk) bo v soboto na Devinskem gradu obeležila 50. obletnico svoje deželne razsežnosti. Praznovala bo v času nove politične usmeritve po zadnjem deželnem kongresu, ki jo predsednik Damijan Terpin sintetizira v stališču, da je SSk stranka, ki namerava zastopati interese manjšine in se v tem smislu pogovarja z vsakokratno oblastjo, naj bo ta leva ali desna. To ne pomeni, da bo zdaj SSk sklepala dogovore z Brati Italije oziroma z desnico, dodaja. Vendar, če je na primer desna sredina pripravljena sprejeti volilni zakon, ki bo omogočil izvolitev manjšinskih predstavnikov v italijanski parlament oziroma deželni svet Furlanije - Julijske krajine, Terpin v intervjuju za Primorski dnevnik ugotavlja, da bi bilo politično neumno temu nasprotovati.

Slovenska skupnost praznuje pol stoletja delovanja na deželni ravni. Kako boste proslavili obletnico?

Proslavili jo bomo tako, da bomo v soboto zjutraj najprej položili vence k spomeniku Bazoviškim junakom, nato še k spomeniku borcem proti nacifašizmu na trgu v Nabrežini. Glavni dogodek bo na Devinskem gradu, kjer bo ob 18. uri akademija, na kateri pričakujemo tudi številne ugledne goste iz italijanske in slovenske politike ter civilne družbe. Tu bomo tudi postavili pike na i glede sedanje in bodoče usmeritve. Ta je malo razburkala sicer precej uspavano politično ozračje v slovenski manjšini, a mislimo, da je treba predvsem imeti jasne besede.

Omenili ste pike na i. Jubilej praznujete v času, ko se stranka sprašuje o nadaljnjih korakih na svoji politični poti. Na majskem zasedanju deželnega sveta SSk ste pozvali k temeljitemu razmisleku, ali vztrajati v okviru leve sredine ali pa pogledati tudi na drugo stran. Omenili ste tudi možnost klavzure oziroma zasedanja za zaprtimi vrati. Ste se potem sestali?

Klavzuro bomo še imeli, vendar se je stranka pravzaprav že vprašala in se odločila na kongresu. Kongres je bil relativno prelomnega značaja, ker se je kot kandidatka za tajnico predstavila Fulvia Premolin z zelo specifičnim in, bi rekel, jasnim programom. Ta govori, da SSk ni stranka opozicije, ampak stranka, ki namerava zastopati interese manjšine in v tem smislu se mora in želi pogovarjati z vsakokratno oblastjo, naj bo ta leva ali desna. Mi se nočemo vnaprej zapirati nobenemu, ker mislimo, da so interesi manjšine pred nekimi ideološkimi predsodki, idejami in pomisleki. Mi vemo, da so v stranki različni ideološki pogledi, za nas to ni nič novega. Smo pa vsi enotni v tem, kaj so interesi manjšine. V stranki ni o tem nobenega dvoma. Bojim pa se, da v manjšini ni vsem jasno, kaj so interesi manjšine.

Poglejmo, kaj se je dogajalo v parlamentu z zakonom, ki je preklical krčenje števila ravnateljstev, ko je slovenska senatorka glasovala proti. Tukaj je bistvo vsega: ali so na prvem mestu interesi manjšine ali pa strankarsko-ideološki interesi. Za nas so prvi interesi manjšine, pa ne glede, ali jih uresničuje levosredinska ali desnosredinska koalicija. Ni več, kot je bilo nekoč, da so bili teoretično v levi sredini naši prijatelji, v desni sredini pa nasprotniki. Hvala Bogu so se v desni sredini stvari spremenile. V svoji stranki ima Roberto Menia prepoved, da sploh karkoli reče na temo manjšin, kandidirat je šel v Ligurijo. To je jasen znak tudi iz stranke Bratov Italije, da so se časi spremenili. Mi ne bomo prestopili na desno stran, tako kot se nočemo utopiti v levi sredini. Mi smo avtonomni in zato se pogajamo, pogovarjamo in dogovarjamo s tistim, ki je pripravljen uresničevati interese manjšine.