Dokazilo o slovenskem poreklu so zahtevali tudi v preteklosti

Dokazilo o slovenskem poreklu se je pri vlogah za dodelitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za študij v Sloveniji zahtevalo že v preteklosti. V kolikor vlagatelji na sami vlogi pisno izrazijo, da nimajo slovenskega porekla, jim štipendije ni mogoče dodeliti, za spremembo teh pogojev pa je potrebna sprememba zakona o štipendiranju. Tako so z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju Javnega štipendijskega sklada ali preprosto sklada) včeraj odgovorili na vprašanja oz. prošnje za informacije v zvezi s pogoji za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji pripadnikom slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu.

Kdo izpolnjuje pogoje?

Vprašanja smo Javnemu štipendijskemu skladu posredovali prejšnji teden, potem ko je predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila pisala ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateju Arčonu in direktorici sklada Barbari Leder o primeru dveh kandidatk, katerim je bila vloga za štipendijo zavrnjena, ker nista bili slovenskega porekla.

Zanimalo nas je vedeti, ali je dokazilo o poreklu res nujen pogoj ali ni že dovolj pisno potrdilo ene od reprezentativnih organizacij o pripadnosti slovenski narodni skupnosti. Iz službe za odnose z javnostmi pri Javnem štipendijskem skladu so odgovorili, da zakon o štipendiranju v 37. členu določa, da so štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, pogoji javnega razpisa in osebni status pa so opredeljeni v tretji točki javnega razpisa. Do štipendije je tako upravičen Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj RS, ki ima slovensko državljanstvo, ali Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj RS, ki ima status Slovenca brez slovenskega državljanstva, ali Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj RS brez slovenskega državljanstva in brez statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva. Osebni status se ugotavlja v skladu z zakonom, ki ureja odnose RS s Slovenci zunaj njenih meja.

Med zahtevanimi dokazili, ki jih je predvideval razpis za študijsko leto 2022/2023, dodajamo mi, je bilo tudi tisto o slovenskem poreklu do drugega kolena. O konkretnih vlogah za pridobitev štipendije zaradi varstva osebnih podatkov na skladu niso dali pojasnil, zapisali pa so, da na splošno, v kolikor vlagatelji na sami vlogi pisno izrazijo, da nimajo slovenskega porekla, jim štipendije ni mogoče dodeliti. Dokazilo o slovenskem poreklu se je zahtevalo tudi v preteklosti, so še pojasnili.