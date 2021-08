Po prehodu hladne vremenske fronte se je ozračje osvežilo. Hladen severni zrak je potisnil subtropske zračne gmote proti jugu in bo več dni vplival na vreme pri nas. Ozračje bo vsekakor do konca tedna povečini stanovitno in sončno, novih omembe vrednih poslabšanj ne pričakujemo z izjemo morebitne krajevne popoldanske nestanovitnosti, ki bo zlasti do četrtka lahko občasno povečana zlasti ponekod v gorah.

Danes in v prihodnjih dneh bo v glavnem prevladovala jasnina. Temperature pa bodo po sinočnji osvežitvi nadvse prijetne. Še nekaj dni se bodo najvišje dnevne vrednosti povečini zadrževale pod 30 stopinjami Celzija, noči bodo precej sveže.

Od četrtka bo postopno spet topleje, konec tedna bo sončen in poletno topel. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 30 stopinjami Celzija.

Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna, medtem ko v nadaljevanju kaže na nekaj več spremenljivosti.

Arso je na družbenih omrežjih zapisal, da »dolgotrajne izrazite vročine letos ne pričakujemo več.«