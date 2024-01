Dosmrtna prepoved vstopa na stadion še za štiri rasiste

Videmski policisti so izsledili še štiri osebe, osumljene rasističnih žalitev na račun Milanovega vratarja Mika Maignana na domači nogometni tekmi Udineseja, ki so jo odigrali minulo soboto. Gre za dva moška in žensko, stare 45, 32 in 34 let, ki živijo na Videmskem ter za 42-letnega Videmčana. Vse so ovadili na prostosti. Videmski kvestor Alfredo D’Agostino je zanje odredil petletno prepoved približevanja (t.i. Daspo) - najvišjo možno v primeru oseb, ki še niso imele opravka s pravico -, videmski nogometni klub Udinese pa je napovedal, da jim bo dosmrtno prepovedal vstop na stadion.

Prvega krivca so pristojne oblasti že izsledile v minulih dneh in mu je Udinese prav tako dosmrtno prepovedal vstop na stadion.

Kot je znano, je v soboto sredi prvega polčasa tekme med Udinesejem in Milanom moral sodnik odrediti petminutno prekinitev dvoboja zaradi nenehnih rasističnih žalitev, katerih žrtev je bil Milanov vratar Mike Maignan, ki je s soigralci zapustil igrišče. »Če Udinese in javno tožilstvo ne bosta ničesar ukrenila, bosta sokrivca,« je bil jasen Maignan.