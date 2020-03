Dragi otroci, pošljite nam svoje dnevniške zapiske in risbice

Dragi otroci, vabimo vas, da nam pošljete svoje dnevniške zapiske in risbice.

Kako doživljate ta čas? Kaj pogrešate? Kaj si najbolj želite? V uredništvu našega dnevnika se v teh dneh veliko ukvarjamo z mislijo na bralke in bralce vseh starosti.

Radi bi vam namreč v teh neobičajnih časih, ko se med nami širi virus in ne smemo zapuščati svojih domov, krajšali čas in vas razvedrili. Tokrat posebno ponudbo posvečamo najmlajšim med vami: dragi otroci in najstniki, vabimo vas, da z nami delite svoje misli, pričakovanja, želje. Vtise nam lahko posredujete v katerikoli obliki: lahko so to zapiski iz vašega »karantenskega dnevnika«, risbice, fotografije, videi ali še kaj drugega. Svoje izdelke pošljite po elektronski pošti na naslov redakcija@primorski.eu. Z veseljem jih bomo objavili! In ne pozabite: #jazostanemdoma.