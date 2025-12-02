Tadej Pogačar pravi, da ni marsovec

Pogačar, il re schivo (Pogačar, sramežljivi kralj) je knjiga, ki jo je novinar dnevnika Corriere della Sera Marco Bonnarigo posvetil slovenskemu kolesarskemu asu. Pravkar je izšla pri založbi Solferino, ki sodi v medijski koncern podjetnika Urbana Caira, med drugim tudi založnika milanskega dnevnika.

Bonnarigo opisuje Pogačarjevo življenjsko in športno pot. »Tadej ne sovraži nikogar, nikoli se ne pritožuje, se ne hvali, a je tudi skrajno rezerviran, kot pričajo njegovi maloštevilni intervjuji,« piše Bonnarigo. Po eni strani je že pravi mit, po drugi pa ohranja trdne vezi s svojim rojstnim krajem in s Slovenijo.

»Nisem marsovec in ko slišim ta vzdevek, mi gre na smeh,« je Bonnarigu razkril Pogačar. Potožil mu je, da nekatere dneve sploh ne bi vstal s postelje, ker pomisli, kaj ga čaka dvesto kilometrov na kolesu, s “prevrnjenim” želodcem in bolečimi nogami. »Superheroje nikoli ne bolijo noge: zjutraj se zbudijo, si oblečejo dres in zletijo. Jaz nisem tak,« pravi v knjigi še Pogačar.

Primož Čerin, prvi slovenski poklicni kolesar, pravi, da Pogačar pooseblja slovensko dušo. »Malo nas je, smo trdoživi in ponosni. Vedno hočemo biti boljši od predhodnikov in vedno hočemo poudariti našo narodno identiteto,« pripoveduje v knjigi še Čerin.