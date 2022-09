Draginja tudi v šolskih klopeh

Podražitev energentov in surovin vpliva tudi na šolstvo, kjer so se cene učbenikov in potrebščin povprečno dvignile za sedem odstotkov, pri čemer se lahko za posameznega učenca oz. dijaka porabi tudi do 1300 evrov. To ugotavlja združenje potrošnikov Codacons za Furlanijo - Julijsko krajino, ki opozarja, da je pri nakupu knjig, zvezkov in drugih potrebščin možno prihraniti tudi do 40 odstotkov, seveda ob predpogoju, da se pri tem ne gleda na to, ali določen nahrbtnik, šolska torba, peresnica ali zvezek nosi avtogram ali simbol kake vplivne osebnosti, ekipe ali kaj drugega, kar krepko dvigne ceno, saj »prestižni« šolski nahrbtnik lahko na spletu doseže ceno tudi več kot 200 evrov.

Podražitev papirja je tudi med vzroki porasta cen učbenikov, kar dobro vedo npr. v Tržaškem knjižnem središču, kjer tudi ugotavljajo, da se je prvič zgodilo, da so slovenske založbe zvišale cene učbenikov in to za deset do dvajset odstotkov, medtem ko so italijanske založbe cene dvigovale vsako leto, a navadno za 0,30 do 0,80 evra. Kljub olajšavam in izposojam družina nižješolca porabi za knjige od 90 do 130 evrov, družina višješolca pa od 180 evrov navzgor, v to vsoto pa ni vključena cena raznih atlasov in slovarjev, ki pa so lahko dolgoročna investicija, poudarjajo v TKS.

Kar se tiče ostalih potrebščin, so bile pri obisku papirnice v tržaškem mestnem središču cene šle od 15,90 evra do 149,90 evra za nahrbtnike, za peresnice od 10,50 do 29,90 evra, za ravnila, trikotnike idr. od 1,10 do 11,90 evra, za žepne računalnike pa od 2,50 do 30,90 evra. Cene zvezkov gredo od 0,60 do 1,90 evra, odvisno tudi od teže in količine listov. Po izračunih Codaconsa pa lahko cena potrebščin na učenca oz. dijaka doseže tudi 588 evrov, seveda če se izbere izdelke najbolj prestižnih znamk, če k temu dodamo še nakup učbenikov, se za posameznega učenca ali dijaka porabi tudi do 1300 evrov. Seveda je prihranek mogoč, poudarjajo pri združenju, dovolj je ne po vsej sili slediti trenutnim modam in reklamam. Na voljo so namreč potrebščine, ki so, četudi so bolj »anonimne«, enako kakovostne kot tiste, ki jih ponujajo prestižne znamke. Namesto v papirnici si jih lahko priskrbimo v veleblagovnicah, lahko se odločimo za digitalne ali rabljene učbenike, kar omogoča tudi 50-odstotni prihranek, poudarjajo pri Codaconsu.