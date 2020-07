Na gori Pura med krajema Ampezzo in Sauris je drevo padlo na gozdarja, ki je nato umrl. Nesreča se je pripetila ob 13.40. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, reševalni helikopter, gasilci in gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra. Vsa prizadevanja reševalcev so bila zaman, kajti poškodbe so bile prehude in ni bilo več pomoči. Kot kaže, je gozdarja pokopalo drevo, ki ga je ravnokar podiral. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji iz Tomeča.