Drugi tir med Divačo in Koprom v sklepni fazi

Projektno podjetje 2TDK uporabno in obratovalno dovoljenje za drugi tir med Divačo in Koprom po besedah generalnega direktorja družbe Mateja Oseta pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto. Kot je ob predstavitvi trenutnega stanja izpostavilo vodstvo, je projekt, ki je plod domačega znanja, ostal znotraj finančnega okvira.

Zaključek glavnine izvedbenih del je po besedah direktorja podjetja 2TDK Marka Brezigarja predviden do konca letošnjega leta, sledijo pa še testiranja, zaključni postopki in aktivnosti, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.

»Enako pomembno ali vsaj tako pomembno je, da projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvira, določenega z investicijskim programom ob začetku izvajanja leta 2019. To pomeni, da kljub izjemno zahtevni gradnji v kraškem svetu v obdobju izrazite inflacije, rasti cen materialov, energentov in dela, projekt vodimo znotraj investicijskih načrtov,« je poudaril Oset.

Investicijska vrednost projekta znaša okoli 1,1 milijarde evrov, pri čemer je trenutna realizacija 988,65 milijona evrov.

Oset in Brezigar sta včeraj pojasnila nekatere anekse pri projektu; nazadnje je 2TDK s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s Kolektorjem CPG sklenilo dodatek k pogodbi, vreden slabih devet milijonov evrov.

Oset je poudaril, da so si aneksi različni - nekateri so zakonska obveznost oz. gre za pogodbeno valorizacijo cen, drugi se nanašajo na spremembe količin ali dejanske geološke razmere, tretji pa na nujna dodatna oz. spremenjena dela.

Kot je dodal Brezigar, je bilo nujnih dodatnih del na projektu kar nekaj. Gradnjo so spremljali zahtevni kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pa tudi pandemija, energetska kriza ter izrazita rast cen materialov, energentov, dela in drugih vhodnih stroškov.

Poleg zaključevanja desnega tira, tečejo tudi priprave za gradnjo vzporednega levega tira. Kot je dejal Brezigar, med drugim pridobivajo integralno gradbeno dovoljenje in zemljišča in izvajajo predhodne geološke raziskave.