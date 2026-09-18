Po nesreči na Novi cesti za Opčine se je zatekel v gozd

Danes ponoči okrog 1.30 so na Novi cesti za Opčine vozniki opazili hudo poškodovan avtomobil, ki je trčil v drevo ter varnostno ograjo. Poklicali so na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, na kraj so prispeli reševalci službe za nujno medicinsko pomoč, lokalni policisti in gasilci. V vozilu niso našli nikogar, zato so preiskali bližnje gozdno območje. Nekaj sto metrov stran so zagledali poškodovanega voznika z rano na glavi. Gre za 41-letnega moškega, ki so ga reševalci oskrbeli in ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Obstaja sum, da je vozil pod vplivom alkohola, kar pa bodo lahko potrdile le preiskave.

Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom in silovito trčil v drevo ter v varnostno ograjo. Nastala je velika gmotna škoda. Gasilci so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče, lokalni policisti pa preiskujejo njene vzroke.