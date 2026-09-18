FJK druga najdražja dežela v Italiji

Furlanija - Julijska krajina je druga najdražja dežela v Italiji, Videm pa šesto najdražje mesto. To izhaja iz lestvice podražitev in stopnje inflacije, ki jo je objavilo združenje potrošnikov UNC. Najdražje med 78 mesti je Rimini, kjer so se letni življenjski stroški zvišali za 1128 evrov, inflacija pa je 3,9-odstotna, najcenejše pa Benevento s podražitvijo 547 evrov in 2,5-odstotno inflacijo. Najdražja dežela je Trentinska - Južna Tirolska s podražitvijo 976 evrov in 3,3-odstotno inflacijo, najcenejša pa Bazilikata s podražitvijo 650 evrov in 2,9-odstotno inflacijo. Druga najdražja dežela je FJK, kjer so se življenjski stroški zvišali za 955 evrov, inflacija pa je 3,5-odstotna. Videm je tudi šesto najdražje mesto v Italiji s 1036 evri podražitve in 3,7-odstotno inflacijo. Na 16. mestu je Gorica, na 18. Pordenon, na 27. pa Trst.