Ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo manj kot moški

Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela (ILO) ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18 odstotkov manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila.

Kot je ob letošnjem mednarodnem dnevu opozoril generalni direktor ILO Gilbert F. Houngbo, ne gre le statistične podatke. »Gre za milijone žensk, katerih delo podpira družine, podjetja, skupnosti in gospodarstva, a so kljub temu še vedno nepošteno plačane. To se mora spremeniti,« je pozval.

Prepričan je, da lahko vlade, delodajalci in delavci skupaj odpravijo strukturne ovire, ki so v ozadju te krivice, ter okrepijo zakone in institucije za spodbujanje enakega plačila.

»S socialnim dialogom lahko naslovijo izzive s podcenjenostjo dela, ki ga opravljajo ženske, okrepijo preglednost plač, vzpostavijo pravičnejše plačne strukture ter zagotovijo, da imajo ženske enakopraven glas pri oblikovanju svojega položaja,« je nanizal.

Kot je izpostavil, se svet dela korenito spreminja, medtem ko načela ostajajo nespremenjena. »Enako plačilo je vprašanje pravic, načel, dostojanstva in socialne pravičnosti - za vsakega delavca in to kjerkoli,« je sklenil.

Da razkorak v plačah med spoloma vpliva na mnogo več kot le na višino plače, so ob današnjem mednarodnem dnevu opozorili tudi v Agenciji ZN za ženske. »Pomeni nižje življenjske zaslužke, manjšo ekonomsko varnost, nižje pokojnine in večjo neenakost med generacijami. Za številne ženske - vključno z migrantkami, ženskami z invalidnostmi ter ženskami iz rasnih in etničnih manjšin - je ta razkorak lahko še večji,« so poudarili.

V luči tega izpostavljajo, da je enako plačilo za delo enake vrednosti ključnega pomena za zmanjševanje revščine, krepitev ekonomske pravičnosti in pravic žensk ter gradnjo bolj vključujočih gospodarstev po vsem svetu.