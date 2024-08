Družba Autostrade Alto Adriatico ob valu povratnikov zaprosila za pomoč Dars

Družba Autostrade Alto Adriatico je ob valu povratnikov, ki ga pričakujejo jutri in v nedeljo ter nato spet ob koncu prihodnjega tedna, zaprosila za pomoč družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji Dars. Po potrebi bodo jutri in v nedeljo, med 8. in 20. uro, voznikom v smeri proti Fernetičem, namenjenim proti Benetkam, z elektronskimi panoji svetovali izvoz za vipavsko hitro cesto H4, od koder naj bi potem zapeljali na avtocesto A34 od Gorice do Vileša.

Družba Autostrade Alto Adriatico jutri (sobota) na cestninski postaji pri Moščenicah pričakuje 27.000 vozil, v nedeljo pa 26.000 vozil, ob čemer bi lahko nastajali zastoji. Istega dne lani je namreč kolona pri cestninski postaji dosegla sedem kilometrov, v nedeljo pa štiri kilometre.

Jutri (sobota) pričakujejo močno zgoščen promet in morebitne zastoje tudi med Vilešem in vozliščem pri Palmanovi ter med Portogruarom in San Donajem. Voznikom priporočajo, naj upoštevajo sporočila na elektronskih panojih ali po spletni aplikaciji Infoviaggiando. Lahko se tudi povežejo na spletno stran www.infoviaggiando.it ali pokličejo na brezplačno telefonsko številko 800996099 ali sledijo kanalu družbe Autostrade Alto Adriatico na aplikacijah Whatsapp ali Telegram.