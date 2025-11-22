Družba Trieste Airport išče osebje

V vidiku rasti letališča načrtujejo v letu 2026 tudi nove zaposlitve, zaradi česar bo družba Trieste Airport 25. novembra med 10. in 13. uro v prvem nadstropju terminala TRS na letališču imela zaposlitveni dan. Iščejo osebje za tri področja: pomoč potnikom, oskrba letal in varnostnike. Kandidati se lahko brez predhodne prijave osebno predstavijo za proste zaposlitve. Postopek izbire bo vodila agencija ADHR Monfalcone, sicer pa je prijave mogoče poslati tudi na triesteairport@adhr.it tudi po 25. novembru.

Na ronškem letališču, ki ga upravlja družba Trieste Airport, so medtem včeraj sporočili, da letos pričakujejo rekordnih 1,6 milijona potnikov. Med januarjem in septembrom se je število potnikov povečalo za 28 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2024 in je bilo 16 odstotkov več letov.