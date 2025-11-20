Dva predloga za povišek prispevka za slovensko manjšino

Vlada Giorgie Meloni je v državnem proračunu za prihodnje leto namenila slovenski manjšini deset milijonov evrov, v prihodnjih dneh bo znano, če se bo ta znesek povišal za dva milijona evrov. Senatna proračunska komisija bo namreč vzela v pretres predloga za povišek, ki sta ju vložila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc in senator Južnotirolske ljudske stranke - SVP Meinhard Durnwalder. Njegov proračunski popravek je spodbudila Slovenska skupnost.

Obravnava v senatni komisiji bo zelo pomembna, čeprav za oba popravka še ne odločilna. Predlog proračuna bo senat na plenarnem zasedanju sprejel najkasneje sredi decembra, nakar bo zakon romal v poslansko zbornico.

Usoda popravkov DS in SVP se bo odločala v senatu, če bi se to zgodilo v poslanski zbornici bi bilo veliko presenečenje. Zanj bi tam lahko poskrbela le vlada, ko bi se odločila, da sama zviša prispevek slovenski manjšini iz zaščitnega zakona.

Sopodpisniki popravka Tatjane Rojc so strankarski kolegi DS Alessandro Alfieri, Domenico Delrio in Francesca La Marca. Durnwalderjev amandma je podpisal Pietro Patton, tridentinski avtonomist, ki je bil v senat izvoljen na levosredinski listi. Oba popravka se sklicujeta na zaščitni zakon za slovensko manjšino iz leta 2001.