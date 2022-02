Dve osebi poškodovani, dragoceni čembalo uničen

V Miri pri Benetkah je danes zjutraj ob 8.30 tovorno vozilo zapeljalo v obcestni kanal, pri čemer se je prevrnilo. Voznika in sopotnika, ki sta bila poškodovana, so gasilci iz Mester po zavarovanju vozila z žerjavom potegnili iz razbitin, z reševalnim vozilom so ju nato prepeljali v bolnišnico. V nesreči je bil huje poškodovan tovor, gre za dragocen čembalo zgodovinske in umetniške vrednosti. Peljali so ga na restavriranje v delavnico pri Padovi.

Na kraju so bili karabinjerji in lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.