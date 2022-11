Dvojezičnim najstnikom v pomoč

Priročniki na temo dvojezičnosti za starše predšolskih otrok in osnovnošolcev že obstajajo, tovrstnega gradiva za starše najstnikov in najstnike same pa je zelo malo. Ravno ob prehodu s srednje šole prve stopnje na drugostopenjsko srednjo šolo (tj. z nižje na višjo srednjo šolo) pa prihaja do pomembnega osipa iz izobraževalnega sistema v slovenskem jeziku. Raziskave poleg tega kažejo, da sporazumevalna zmožnost govork in govorcev slovenskega jezika v Italiji povprečno upada.

Zaradi tega so se pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu (Slori) odločili zapolniti omenjeno vrzel ter z novim gradivom promovirati rabo slovenskega jezika ter spodbuditi bralno pismenost in uporabo digitalnih jezikovnih virov. V začetku tega tedna so predstavili nov projekt, ki ga sofinancira Služba za slovenski jezik Ministrstva RS za kulturo. Jezikoslovka in prevajalka dr. Matejka Grgič ter psihologinja in psihoterapevtka dr. Susanna Pertot sta razložili, da je novo gradivo dostopno tako v spletni (na povezavi www.smejse.it/najstniki) kot v tiskani obliki. Njuno knjižico Dvojezično najstništvo - L’adolescenza bilingue bodo prejeli profesorji, učitelji in starši otrok od petega razreda osnovne do tretjega razreda prvostopenjske srednje šole.

Nova publikacija na 72 straneh vsebuje razlage, predloge, pa tudi razne lažne mite v zvezi z dvojezičnostjo. Na spletni strani pa poleg tega objavljajo tudi druge vsebine ter povezave, ki mlade spodbujajo k uporabi jezikovnih in drugih portalov, da se bodo znali lažje premikati v slovenskem digitalnem svetu in bodo bolj izpostavljeni avtentični rabi slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah.

Novi spletni in tiskani pripomoček bo nedvomno koristen tako za učno osebje kot za starše in same najstnike. V ponedeljek so projekt predstavili na spletni izobraževalni delavnici za učitelje, vzgojitelje in trenerje, v torek je bila na vrsti spletna predstavitev za starše v slovenskem jeziku, v četrtek pa bo na sporedu še prva predstavitev v živo, in sicer na srečanju za starše v italijanskem jeziku, ki bo ob 18. uri v Dijaškem domu v Gorici.