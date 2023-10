DZ razrešil ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko

DZ je danes Ireno Šinko razrešil s položaja ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlog za to je podal premier Robert Golob zaradi izgube zaupanja v njeno delo. Napovedal je, da bo vodenje kmetijskega resorja začasno zaupal obrambnemu ministru Marjanu Šarcu.

Goloba je zmotil predvsem ministričin odziv in branjenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po tistem, ko se je izkazalo, da so slovenski potrošniki zaužili več ton sadja z vsebnostjo pesticidov. Kot je dejal pred današnjim glasovanjem v DZ, odločitev za to, da predlaga njeno razrešitev, ni bila lahka. »A moram poskrbeti, da ekipa deluje usklajeno in v skladu z zastavljenimi cilji,» je povedal.

Šinko je njegove očitke glede delovanja in ukrepanja v tem primeru zavrnila. »Kot ministrica, pristojna za področje nadzora nad varnostjo živil, zavračam te očitke,» je poudarila. Ob tem je zatrdila, da je uradni nadzor, ki ga nad izvajalci dejavnosti izvaja uprava, učinkovit ter se izvaja v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.

Povzela je način delovanja uprave in med drugim povedala, da ta letno odvzame od 4200 do 5300 vzorcev, ki se analizirajo na različne kemijske, mikrobiološke ter druge parametre. Poleg tega inšpektorji in uradni veterinarji odvzamejo dodatne vzorce. V okviru nadzora vzorčenja živil pri uvozu je bilo letos obravnavanih 1264 pošiljk, odvzetih 469 vzorcev, od tega 273 na pesticide, poleg tega je bilo na meji zavrnjenih 39 pošiljk.

»V primeru ugotovljenih neskladij v sklopu uradnega nadzora vzorcev sadja na ostanke pesticidov iz Srbije je uprava izvedla še dodatne aktivnosti. Zadržala je 17 pošiljk, od tega je bila ena neskladna. Od avgusta je bilo odvzetih 25 vzorcev sadja, 78 vzorcev zelenjave, povečalo se je število izrednih inšpekcijskih nadzorov pri nosilcih živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo z distribucijo sadja in zelenjave,» je nanizala.

Šinko si želi, da njeno funkcijo čim prej zasede stalni minister. »Še letos morajo biti sprejete izvedbene uredbe za nemoteno izvajanje skupne kmetijske politike prihodnje leto, nujna pa je tudi izvedba pripravljenih ukrepov za kmetije na poplavnih območjih,» je naštela. Med zakonskimi predlogi je izpostavila predlog novele zakona o divjadi in lovstvu. Ob tem je poudarila še, da je v kmetijstvu nujno treba ohraniti zadostno in kakovostno pridelavo hrane.

Razrešitev Šinko so podprli v poslanskih skupinah Svoboda, SD, Levica in NSi, poslanci SDS so se vzdržali. Za je glasovalo 49 poslancev, eden je bil proti.