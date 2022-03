Eksploziv na dronu, ki je strmoglavil v Zagrebu

Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da je bil na brezpilotnem letalniku, ki je v četrtek,10. marca, strmoglavil v Zagrebu, eksploziv. Z nadaljnjo preiskavo bodo skušali ugotoviti, kdo je dron izstrelil, kot tudi, ali je šlo pri tem za napako ali pa za namerno dejanje. »Danes smo imeli sestanek z vsemi pristojnimi telesi, ki skupaj izvajajo preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. Dobili smo prve informacije o tem, za kakšno vrsto vojaškega drona gre,« je pojasnil Plenković in potrdil, da je na letalniku bil eksploziv, »neke vrste bomba«. Dejal je še, da bodo odkrili, za kakšno bombo točno gre. »To, kar drži je, da je na njem bil eksploziv. Kar je dobro, je to, da ni prišlo do nikakršne hujše posledice, da ni bilo žrtev,« je poudaril Plenković.